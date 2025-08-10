Электрические мини-грузовики Hyundai могут появиться во всем мире

После дебюта E3W и E4W на выставке Bharat Mobility Global Expo 2025 есть уже реальные надежды, эти транспортные средства все-таки выйдут на мировые рынки, хотя и разработаны для передвижения по узким городским дорогам Индии. Об этом пишет electrek.co.

Почти после полугодовой паузы в Hyundai заявили, что "разработка четырехколесного транспортного средства находится на стадии пересмотра, с акцентом на его глобальный потенциал". Таким образом здесь усматривается конкретный намек на мировое продвижение машины.

Читайте также Корея прислала редкие для Украины "скорые" Hyundai Staria

Hyundai в сотрудничестве с TVS Motor разработала трехколесное транспортное средство с регулируемым кузовом. Эту платформу можно поднять выше, если улицы затоплены во время сезона муссонов.

Концепт оснащен большими шинами для более плавной езды и даже включает буксировочные крюки, на случай, если вы застрянете в ухабе. Параллельно с E3W появилась версия E4W, где цифра в индексе указывает на количество колес.

"Мы стремимся производить трехколесное транспортное средство на местном уровне, одновременно исследуя глобальные возможности для четырехколесного транспортного средства", – сказал глобальный руководитель отдела дизайна Hyundai и Genesis СангЮп Ли.

Фото: Hyundai

По словам Hyundai, новые миниэлектромобили предлагают больше, чем просто передвижение по городу. Автопроизводитель анонсировал несколько концепций для доставки на последней миле, полицейской службы и даже спортивной версии с логотипом "N".

Читайте также Hyundai нашла возможность удешевления собственных электромобилей

Если США больше тяготеют к тяжелым грузовикам и внедорожникам, то миниэлектромобили Hyundai E3W и E4W могут хорошо продаваться в странах третьего мира – например, в Южной Америке или Азии.