Електричні міні-вантажівки Hyundai можуть з'явитись в усьому світі

Після дебюту E3W та E4W на виставці Bharat Mobility Global Expo 2025 є вже реальні сподівання, ці транспортні засоби все-таки вийдуть на світові ринки, хоча й розроблені для пересування вузькими міськими дорогами Індії. Про це пише electrek.co.

Адже майже після піврічної паузи у Hyundai заявили, що "розробка чотириколісного транспортного засобу перебуває на стадії перегляду, з акцентом на його глобальний потенціал". Таким чином тут вбачається конкретний натяк на світове просування машини.

Hyundai у співпраці з TVS Motor розробила триколісний транспортний засіб із регульованим кузовом. Цю платформу можна підняти вище, якщо вулиці затоплені під час сезону мусонів. Концепт оснащений більшими шинами для плавнішої їзди та навіть включає буксирувальні гаки, на випадок, якщо ви застрягнете у вибоїні. Паралельно з E3W з’явилася версія E4W, де цифра в індексі вказує на кількість коліс.

"Ми прагнемо виробляти триколісний транспортний засіб на місцевому рівні, водночас досліджуючи глобальні можливості для чотириколісного транспортного засобу", – сказав глобальний керівник відділу дизайну Hyundai та Genesis СангЮп Лі.

Фото: Hyundai

За словами Hyundai, нові мініелектромобілі пропонують більше, ніж просто пересування містом. Автовиробник анонсував кілька концепцій для доставлення на останній милі, поліцейської служби та навіть спортивної версії з логотипом "N".

Якщо США більше тяжіють до важчих вантажівок та позашляховиків, то мініелектромобілі Hyundai E3W й E4W можуть добре продаватись в країнах третього світу – наприклад, в Південній Америці чи Азії.