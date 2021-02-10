Серийная модель дебютировала сразу в двух формах и теперь это самый мощный, самый технологичный и, возможно, самый красивый электрокар немецкой марки.

Через два года, после премьеры концепта, Audi наконец сняла покровы со своего первого четырехдверного спорткара с электрическими характеристиками – e-tron GT. Он стал третьим в семье e-tron по очереди и первым по производительности.

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Audi e-tron GT будет доступен, как базовая модель GT и высокоэффективный вариант RS. Полноприводный флагман знаменует собой еще один шаг на пути к электрификации Audi, которая планирует иметь в линейке 20 новых электрических моделей до 2025 года.

Представленный в рамках цифрового мероприятия Audi Day of Progress ("день прогресса"), e-tron GT построен на той же платформе, что и Porsche Taycan. Для новинки Audi это означает быструю зарядку, с помощью 800-вольтовой электрической архитектуры, благодаря чему аккумулятор мощностью 85 кВт-ч заряжается с 5 до 80 процентов емкости за 22,5 минуты.

Полностью заряженный, e-tron GT предлагает 487 километра пробега (WLTP). Двухмоторный седан, генерирует мощность в 469 лошадиных сил и 630 ньютон-метров крутящего момента, а в специальном режиме усиления краткосрочно увеличивает мощность до 522 сил, благодаря чему завершает спринт до первой сотни на спидометре за 4,1 секунды.

Мощная версия e-tron GT RS имеет силовую установку с отдачей в 590 лошадиных сил и крутящий момент в 830 ньютон-метров. В режиме усиления отдача увеличивается до 637 сил, а спринт до 100 километров в час занимает 3,3 секунды.

Фото: Audi e-tron GT и e-tron GT RS / Audi

Салон оснащен 12,3-дюймовым экраном панели приборов, а также центральным 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем MMI. Спортивные сиденья могут быть одеты в "веганскую" или наппа кожу.

Audi e-tron GT уже стал на конвейер завода Böllinger Höfe, дилеры начнут принимать заказы на новинку весной, а на рынке электрокар появится до лета. Стоимость базовой модели в Германии составляет 99 800 евро, а e-tron GT RS стоит от 138 200 евро.