Серійна модель дебютувала одразу в двох формах і тепер це найпотужніший, найтехнологічніший і, можливо, найгарніший електрокар німецької марки.

Через два роки, після прем’єри концепта, Audi нарешті зняла покрови зі свого першого чотиридверного спорткара з електричними характеристиками – e-tron GT. Він став третім у родині e-tron за чергою і першим за продуктивністю.

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Audi e-tron GT буде доступний, як базова модель GT та високоефективний варіант RS. Повнопривідний флагман знаменує собою ще один крок на шляху до електрифікації Audi, яка планує мати в лінійці 20 нових електричних моделей до 2025 року.

Представлений в рамках цифрового заходу Audi Day of Progress (“день прогесу”), e-tron GT побудований на тій же платформі, що і Porsche Taycan. Для новинки Audi це означає швидку зарядку, за допомогою 800-вольтової електричної архітектури, завдяки чому акумулятор потужністю 85 кВт-год заряджається з 5 до 80 відсотків ємності за 22,5 хвилини.

Повністю заряджений, e-tron GT пропонує 487 кілометри пробігу (WLTP). Двомоторний седан, що генерує потужність у 469 кінських сил і 630 ньютон-метрів крутного моменту, а у спеціальному режимі посилення короткостроково збільшує потужність до 522 сил, завдяки чому завершує спринт до першої сотні на спідометрі за 4,1 секунди.

Потужніша версія e-tron GT RS має силову установку з віддачею у 590 кінських сил і крутний момент у 830 ньютон-метрів. В режимі посилення віддача збільшується до 637 сил, а спринт до 100 кілометрів на годину займає 3,3 секунди.

Фото: Audi e-tron GT та e-tron GT RS / Audi

Салон оснащений 12,3-дюймовим екраном панелі приладів, а також центральним 10,1-дюймовим сенсорним дисплеєм MMI. Спортивні сидіння можуть бути одягнені у “веганську” або наппа шкіру.

Audi e-tron GT вже став на конвеєр заводу Böllinger Höfe, дилери почнуть приймати замовлення на новинку навесні, а на ринку електрокар з’явиться до літа. Вартість базової моделі у Німеччині становить 99 800 євро, а e-tron GT RS коштує від 138 200 євро.