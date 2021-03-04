"Брутально быстрое ускорение", – говорит водитель.

У большинства современных электрокаров максимальная скорость ограничена из соображений сбережения электроэнергии для максимальной дальности пробега. Но Audi RS e-tron GT-не один из них.

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Еще не высохла краска на пресс-релизах с презентации нового Audi RS e-tron GT, а некоторым счастливцам уже удалось испытать электрический спорткар, которым очень гордятся в Ингольштадте. YouTube-канал Automann-TV провел тестирование RS e-tron GT на автобане и видео от первого лица показывает тихое пушечное ядро, которое буквально выстреливает с места.

Гранд-туреру e-tron GT в исполнении придется догонять своего двоюродного брата – Porsche Taycan, который вышел на рынок раньше и уже успел получить очень положительную реакцию. Версия RS, предназначенная именно для этого.

Audi RS e-tron GT имеет силовую установку с отдачей в 590 лошадиных сил и крутящим моментом в 830 ньютон-метров. В режиме усиления отдача увеличивается до 637 сил, а спринт до 100 километров в час занимает 3,3 секунды. В Германии спортивный гранд-турер стоит от 138 200 евро.

Фото: Audi RS e-tron GT / Audi

Автомобиль, который достался на тест Automann-TV, оснащен зимними шинами – не самыми лучшими для скоростных заездов. Тем не менее электрическому GT это не помешало показать отличную динамику разгона и быстрое достижение максимальной скорости в 250 километров в час.

Более того, электрокар даже показал лучшее ускорение 0-100 километров в час, чем заявлено производителем – 3,2 секунды. На этом сюрпризы не закончились, поскольку Audi RS e-tron GT еще и паспортную максимальную скорость превзошел, показав 256 километров в час!