"Брутально швидке прискорення", – каже водій.

У більшості сучасних електрокарів максимальна швидкість обмежена з міркувань заощадження електроенергії для максимальної дальності пробігу. Та Audi RS e-tron GT – не один із них.

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Ще не висохла фарба на прес-релізах з презентації нового Audi RS e-tron GT, а деяким щасливцям вже вдалось випробувати електричний спорткар, яким дуже пишаються в Інгольштадті. YouTube-канал Automann-TV провів тестування RS e-tron GT на автобані і відео від першої особи показує тихе гарматне ядро, що буквально вистрілює з місця.

Гранд-туреру e-tron GT у виконанні доведеться наздоганяти свого двоюрідного брата – Porsche Taycan, який вийшов на ринок раніше і вже встиг отримати дуже позитивну реакцію. Версія RS, призначена саме для цього.

Audi RS e-tron GT має силову установку з віддачею у 590 кінських сил і крутним моментом у 830 ньютон-метрів. В режимі посилення віддача збільшується до 637 сил, а спринт до 100 кілометрів на годину займає 3,3 секунди. У Німеччині спортивний гранд-турер коштує від 138 200 євро.

Фото: Audi RS e-tron GT / Audi

Автомобіль, який дістався на тест Automann-TV, оснащений зимовими шинами – не найкращими для швидкісних заїздів. Тим не менш, електричному GT це не завадило показати чудову динаміку розгону та швидке досягнення максимальної швидкості у 250 кілометрів на годину.

Більше того, електрокар навіть показав краще прискорення 0-100 кілометрів на годину, ніж заявлено виробником – 3,2 секунди. На цьому сюрпризи не закінчились, оскільки Audi RS e-tron GT ще й паспортну максимальну швидкість перевершив, показавши 256 кілометрів на годину!