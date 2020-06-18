Британская компания разработала городской автобус, который поддерживает чистую атмосферу будет снаружи и внутри.

Электрические автобусы начали появляться на улицах городов по всему миру и казались прекрасным решением чтобы избавиться от загрезнения воздуха и избежать перегрузок улиц персональными автомобилями, как пришел COVID-19 и все изменилось. Общественный транспорт больше не кажется столь полезной вещью, но стартап из Лондона показал программу перезагрузки того, что считается нормой.

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"Автобус Arrival превращает общественный транспорт в новую норму", – так описывают свой продукт разработчики. Главная особенность электробуса заключается в возможности легкой трансформации салона для увеличения или уменьшения мест для сидения. В блоке, рассчитанном на четыре сиденья, может быть два или даже одно, если это нужно. Кроме сменных сидений, в автобусе Arrival предусмотрены также физические барьеры между креслами.

Arrival обещает построить 1000 таких автобусов до 2026 года, большую часть – на экспорт. Точная стоимость новинки не называется, однако Arrival уверяет, что электрический автобус будет стоить заказчику примерно столько же, сколько и эквивалент на традиционном топливе. При этом он позволит экономить деньги на топливе и эксплуатации в долгосрочной перспективе.

Компания Arrival сотрудничает с некоторыми очень заметными компаниями: В январе она получила инвестиции в размере 100 миллионов евро от Hyundai и Kia, а также подписала соглашение о поставке 10 тысяч электрических фургонов UPS.

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