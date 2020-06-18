Британська компанія розробила міський автобус, з яким чиста атмосфера буде зовні і всередині.

Електричні автобуси почали з’являтись на вулицях міст по всьому світу і здавались прекрасним рішенням аби позбавитись забреднення повітря та уникнути перевантажень вулиць персональними авто, як прийшов COVID-19 і все змінилось. Громадський транспорт більше не здається настільки корисною річчю, але стартап з Лондона має програму перезавантаження того, що вважається нормою.

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“Автобус Arrival перетворює громадський транспорт на нову норму”, – так описують свій продукт розробники. Головна особливість електробуса полягає у можливості легкої трансформації салону для збільшення або зменшення місць для сидіння. У блоку, розрахованому на чотири сидіння, може бути два або й одне, якщо це потрібно. Крім змінних сидінь, в автобусі Arrival передбачені також фізичні бар'єри між кріслами.

Arrival обіцяє збудувати 1000 таких автобусів до 2026 року, більшу частину – на експорт. Точна вартість новинки не називається, однак Arrival запевняє, що електричний автобус коштуватиме замовнику приблизно стільки ж, скільки й еквівалент на традиційному пальному. При цьому він дозволить економити гроші на пальному та експлуатації в довгостроковій перспективі.



Компанія Arrival співпрацює з деякими дуже помітними компаніями: усічні вона отримала інвестиції в розмірі 100 мільйонів євро від Hyundai і Kia, а також підписала угоду про поставку 10 000 електричних фургонів UPS.

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