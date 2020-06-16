Установу, яка працювала на території величезного ринку, зачинили на невизначений термін.

Сервісний центр МВС №8047 (м. Київ, вул. Велика Кільцева, 110а) закрито через виявлення захворювання COVID-19 у співробітників, повідомляє прес-служба Головного Сервісного центру МВС України. Відповідно, при реєстрації та перереєстрації автомбілів в цьому закладі могли заразитися і відвідувачі.

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Про відновлення роботи сервісного центру МВС повідомить на офіційному веб-сайті. Сервісний центр працює на території ринку "Столичний" – найбільшого оптового ринку продовольчих товарів в центральній частині України.

В коментарях до новини користувачі пишуть, що співробітники даного Центру нехтували безпекою – працювали без рукавичок і носили захисні маски на шиї.

Нагадаємо, що черги до Сервісних центрів розтяглись на тижні..