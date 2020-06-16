Учреждение, которое работало на территории огромного рынка, закрыли на неопределенный срок.

Сервисный центр МВД №8047 (г. Киев, вул. Большая Кольцевая, 110а) закрыт из-за обнаружения заболевания COVID-19 у сотрудников, сообщает пресс-служба Главного Сервисного центра МВД Украины. Соответственно, при регистрации и перерегистрации автомобилей в этом заведении могли заразиться и посетители.

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О возобновлении работы сервисного центра МВД сообщит на официальном веб-сайте. Сервисный центр работает на территории рынка "Столичный" – крупнейшего оптового рынка продовольственных товаров в центральной части Украины.

В комментариях к новости пользователи пишут, что сотрудники данного Центра пренебрегали безопасностью – работали без перчаток и носили защитные маски на шее.

Напомним, что очереди в сервисные центры растянулись на недели.