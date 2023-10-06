За пять дней до мировой премьеры разработчики Mercedes-Benz Trucks успешно завершили испытательный заезд через Альпы аккумуляторного магистрального тягача eActros 600.

Автомобиль с загруженным 40-тонным полуприцепом вышел из Штутгарта и дальше пошел по маршруту с крутыми подъемами к горному хребту Швабская Юра по шоссе Бреннер до Больцано в Южном Тироле. Рельеф местности был сложным, но электрический грузовик прошел 530-километровую дистанцию без промежуточной зарядки и прибыл в Больцано после почти семичасового путешествия.

После одной зарядки и отдыха экипаж испытателей вернулся. Таким образом, полностью загруженный eActros 600 проехал более 1000 километров только с одной остановкой для зарядки.

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Этот результат тестирования стал возможным благодаря сочетанию эффективного привода, большой емкости аккумулятора и высокоэффективной рекуперации.

И хотя дизайн новой кабины и подробности по рабочему месту водителя eActros 600 не раскрываются, на фото закамуфлированной машины видно, что привычный внешний вид серии Actros изменен. Вероятно, здесь использованы элементы дизайна концептуального прототипа, представленного IAA. Выразительно выделяются четкие линии и аэродинамическая форма. Естественно, ожидается и новый интерьер.

Однако уже в следующий вторник (10 октября) все станет известно на мировой премьере eActros 600. Сообщается, что серийное производство запланировано на 2024 год. Некоторые подробности изготовитель изложил еще до дебютного показа.

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Три аккумулятора обеспечивают серийную версию eActros 600 общей установленной мощностью более 600 кВт, а два электродвигателя, как часть новой электрической оси, генерируют непрерывную мощность 400 кВт и пиковую мощность 600 кВт. Планируется, что большая емкость батареи позволит пробежать 500 км без промежуточной зарядки.

В eActros 600А используются аккумуляторы с технологией литий-железо-фосфатных элементов (LFP). Они характеризуются, в частности, длительным сроком службы и высоким уровнем полезной энергии.

Серийная версия eActros 600 разработана для облегчения как зарядки CCS до 400 кВт, так и мегаваттной зарядки (MCS).

О стоимости нового аккумуляторного грузовика в официальном прессрелизе Mercedes-Benz Trucks от 5 октября дипломатически ничего не сказано. Очевидно, ценник на магистральный тягач производитель озвучит через четыре дня на мировой премьере.

Фото: Mercedes-Benz