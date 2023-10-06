За п’ять днів до світової прем’єри розробники Mercedes-Benz Trucks успішно завершили випробувальний заїзд через Альпи акумуляторного магістрального тягача eActros 600.

Автомобіль із завантаженим 40-тонним напівпричепом вийшов зі Штутгарта і далі пішов по маршруту через крутий підйом до гірського хребта Швабська Юра по шосе Бреннер до Больцано в Південному Тіролі. Рельєф місцевості був складний, але електровантажівка пройшла 530-кілометрову дистанцію без проміжної зарядки та прибула до Больцано після майже семигодинної подорожі.

Після одного заряджання та перепочинку екіпаж випробувальників повернувся назад. Таким чином, повністю завантажений eActros 600 проїхав понад 1000 кілометрів лише з однією зупинкою для зарядки.

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Цей результат тестування став можливим завдяки поєднанню ефективного приводу, великої місткості акумулятора та високоефективної рекуперації.

І хоча дизайн нової кабіни та подробиць облаштування робочого місця водія eActros 600 не розкривається, на фото закамуфльованої машини видно, що звичний зовнішній вигляд серії Actros змінено. Ймовірно, тут використано елементи дизайну концептуального прототипу, представленого на IAA. Виразно виділяються чіткі лінії та аеродинамічна форма. Звісно, очікується й новий інтер’єр.

Однак уже у наступний вівторок (10 жовтня) все стане відомим на світовій прем’єрі eActros 600. Повідомляється, що серійне виробництво заплановано на 2024 рік. Деякі подробиці виробник виклав ще до дебютного показу.

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Три акумуляторні батареї забезпечують серійну версію eActros 600 загальною встановленою потужністю понад 600 кВт, а два електродвигуни, як частина нової електричної осі, генерують безперервну потужність 400 кВт і пікову потужність 600 кВт. Планується, що величезна місткість батареї дозволить пробігти 500 кілометрів без проміжної зарядки.

В eActros 600А використовуються акумулятори з технологією літій-залізо-фосфатних елементів (LFP). Вони характеризуються, зокрема, тривалим терміном служби та високим рівнем корисної енергії.

Серійна версія eActros 600 розроблена для полегшення як CCS зарядки до 400 кВт, так і мегаватної зарядки (MCS).

Про вартість нової акумуляторної вантажівки в офіційному пресрелізі Mercedes-Benz Trucks від 5 жовтня дипломатично нічого не сказано. Вочевидь, цінник на магістральний тягач виробник озвучить через чотири дні на світовій прем’єрі.

Фото: Mercedes-Benz