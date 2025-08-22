Электрический Ford F-150 получит внедорожную версию

Ford предлагает широкий ассортимент моделей, ориентированных на бездорожье, включая F-150 Tremor и F-150 Raptor. Кроме специальных комплектаций, покупатели также могут оснастить свое авто внедорожным пакетом FX4. Теперь, как пишет Carscoops, прочную версию также будет иметь электрический F-150 Lightning.

Читайте также: Ford готовит электропикап стоимостью до 30 тысяч долларов

Изменения настолько незначительны, что их легко не заметить, но прототип ездит на новых черных 18-дюймовых колесных дисках. Они обуты в вездеходные шины Goodyear Wrangler Territory. Прототип имел боковые подножки, иную решетку радиатора с синей линией, скрытые эмблемы и легкий камуфляж. Последний потенциально может скрывать изображения на капоте, а также наклейки на кузове.

Фотографы-шпионы также отметили, что ярко-синий экстерьер, кажется, является новинкой для линейки F-150 Lightning. Изображений салона нет, но авторы фото добавили, что сиденья также были покрыты тканью. Это может свидетельствовать о том, что на них будет специальная вышивка.

Также интересно: Ford может создать серийный внедорожник на 1000 “лошадей”

Полные подробности станут известны в ближайшее время, но текущая версия пикапа имеет аккумуляторные блоки емкостью 98, 123 и 131 кВт-ч. Они сочетаются с двухмоторными системами полного привода, развивающими мощность от 337 кВт (458 л.с.) до 433 кВт (588 л.с.).