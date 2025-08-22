Електричний Ford F-150 отримає позашляхову версію

Ford пропонує широкий асортимент моделей, орієнтованих на бездоріжжя, включаючи F-150 Tremor та F-150 Raptor. Окрім спеціальних комплектацій, покупці також можуть оснастити своє авто позашляховим пакетом FX4. Тепер, як пише Carscoops, міцну версію також матиме електричний F-150 Lightning.

Зміни настільки незначні, що їх легко не помітити, але прототип їздить на нових чорних 18-дюймових колісних дисках. Вони взуті в всюдихідні шини Goodyear Wrangler Territory. Прототип мав бічні підніжки, інакшу решітку радіатора з синьою лінією, приховані емблеми та легкий камуфляж. Останній потенційно може приховувати зображення на капоті, а також наклейки на кузові.

Фотографи-шпигуни також зазначили, що яскраво-синій екстер'єр, здається, є новинкою для лінійки F-150 Lightning. Зображень салону немає, але автори фото додали, що сидіння також були покриті тканиною. Це може свідчити про те, що на них буде спеціальна вишивка.

Повні подробиці стануть відомі найближчим часом, але поточна версія пікапа має акумуляторні блоки ємністю 98, 123 та 131 кВт-год. Вони поєднуються з двомоторними системами повного приводу, що розвивають потужність від 337 кВт (458 к.с.) до 433 кВт (588 к.с.).