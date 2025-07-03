Электрический Ford Transit Custom станет полноприводным

В классическом исполнении с двигателем внутреннего сгорания Ford Transit Custom имел также колесную схему 4х4, что была популярна в определенных регионах или для определенных целей использования. Теперь оба ведущих моста будет иметь и электрическая версия.

Инженеры Ford разработали новую усовершенствованную систему полного привода для E-Transit Custom, совершенствуя нынешнюю схему заднего привода, добавив дополнительный мощный электродвигатель для передних колес. Об этом говорится на странице media.ford.com.

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Это будут два независимых приводных агрегата. Они обеспечат оптимальный крутящий момент на все четыре колеса автомобиля, максимизируя как уровень сцепления с дорогой, так и производительность на крутых поверхностях. В то же время усовершенствованная система Ford Pro обеспечивает улучшенное динамическое управление даже в чрезвычайно скользких условиях, таких как лед или грязь.





Благодаря новой опции полного привода (AWD) E-Transit Custom не подведет даже в сложных дорожных условиях, таких как снег или грязь. Фото: Ford

Ожидается, что в серийное производство новый E-Transit Custom AWD поставят весной 2026 года, он будет доступен в различных комплектациях, включая "крепкую" модельную линейку Trail.

Кроме панельного фургона, также будет вариант Tourneo для перевозки пассажиров. Производитель пока не объявил данные о производительности или ценах.

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На данный момент самая дешевая модель с одним приводом (на два задних колеса) стоит чуть менее 49 000 евро нетто. Запас хода заявлен на уровне 328 километров.

Ясно лишь то, что задний привод обычного E-Transit Custom будет расширен дополнительным "высокопроизводительным приводным агрегатом для передней оси". Фото: Ford

Полноприводный E-Transit Custom будет запущен в серию вместе с полноприводной версией полностью электрического и универсального E-Tourneo Custo. Вероятно, производитель озвучит технические характеристики обеих моделей и ценники ближе к запуску.