Електричний Ford Transit Custom стане повнопривідним

В класичному виконанні з двигуном внутрішнього згорання Ford Transit Custom мав також колісну схему 4х4, що була популярна в певних регіонах або для певних цілей використання. Тепер обидва ведучі мости матиме й електрична версія.

Інженери Ford розробили нову вдосконалену систему повного приводу для E-Transit Custom, удосконалюючи теперішню схему заднього приводу, додавши додатковий потужний електродвигун для передніх коліс. Про це йдеться на сторінці media.ford.com.

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Це будуть два незалежні приводні агрегати. Вони забезпечать оптимальний крутний момент на всі чотири колеса автомобіля, максимізуючи як рівень зчеплення з дорогою, так і продуктивність на крутих поверхнях. Водночас вдосконалена система Ford Pro забезпечує покращене динамічне керування навіть у надзвичайно слизьких умовах, таких як лід або бруд.





Завдяки новій опції повного приводу (AWD) E-Transit Custom не підведе навіть у складних дорожніх умовах, таких як сніг чи багнюка. Фото: Ford

Очікується, що в серійне виробництво новий E-Transit Custom AWD поставлять навесні 2026 року, він буде доступний у різних комплектаціях, включаючи "міцну" модельну лінійку Trail.

Окрім панельного фургона, також буде варіант Tourneo для перевезення пасажирів. Виробник поки що не оголосив дані про продуктивність або ціни.

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Нині найдешевша модель з одним приводом (на два задні колеса) коштує трохи менш як 49 000 євро нетто. Запас ходу заявлений на рівні 328 кілометрів.

Зрозуміло лише те, що задній привід звичайного E-Transit Custom буде розширено додатковим "високопродуктивним приводним агрегатом для передньої осі". Фото: Ford

Повнопривідний E-Transit Custom буде запущено в серію разом із повнопривідною версією повністю електричного та універсального E-Tourneo Custo. Ймовірно, виробник озвучить технічні характеристики обох моделей та цінники ближче до запуску.