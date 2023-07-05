Электрический фургон IVECO eDaily побил мировой рекорд Гиннеса, буксируя автопоезд прицепов общей массой почти 154 тонны.

Новый мировой рекорд осуществил IVECO eDaily с тремя аккумуляторными блоками по 37 кВт*ч общим потенциалом 111 кВт*ч и электродвигателем мощностью под 188 л.с. (140 кВт) с максимальным крутящим моментом 400 Нм. Этот показатель схож по производительности с дизельной версией.

Напомним, электротяговой IVECO eDaily является единственным легким коммерческим фургоном в сегменте LCV с электрическим приводом, грузоподъемность которого 4,6 тонны и объем грузового отсека до 20,3 куб. м, имеющий такую же мощность буксировки, что и дизельная версия.

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Чтобы это доказать, компания IVECO решила установить новый рекорд: за руль мощного eDaily сел сильнейший человек Великобритании Адам Бишоп. На буксирный крюк фургона в заднем свесе зацепили канаты от автопоезда общей массой 153,58 тонны.

На вид фургон IVECO eDaily маленький, но тяговый потенциал имеет огромный. Фото: IVECO

Небольшому электрическому фургону пришлось тянуть на буксире массивный тягач IVECO X-Way Strator, построенный для перевозки до 150 тонн груза. На низкорамном прицепе установили 50-тонный экскаватор с дополнительной рабочей навесной атрибутикой.

К полуприцепу канатами привязали полностью загруженный 4-осной самосвал IVECO X-Way 8×4. И вдобавок к нему подсоединили еще и массивную аэропортовскую пожарную машину.

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Предварительно отдельно взвешенные на высокоточных весовых подушках все эти три транспортных средства со спецтехникой и балластным грузом в кузове самосвала и водой в цистерне дали общий показатель в 153,58 тонны.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать...

Для тихого старта водитель электрического фургона включил стандартный в комплектации eDaily режим “Высокая мощность”, обеспечивающий короткие всплески энергии.

В таком режиме электрофургон сдвинулся с места и проехал в режиме буксировки запланированный 100-футовый отрезок рулевой дорожки аэропорта Блэкбуш в графстве Суррей (Великобритания). Это в метрической системе измерения соответствует расстоянию 30,48 метра.

Те самые прицепные системы автоезда для рекорда. Фото: IVECO

Представитель Книги рекордов Гиннеса зафиксировал это достижение и вручил организаторам соответствующий диплом.

Не для знака отличия такие доказательства делались, но мировой рекорд – это уже признание высоких позиций автопроизводителя. Фото: IVECO