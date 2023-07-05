Електричний фургон IVECO eDaily побив світовий рекорд Гіннеса, буксуючи автопоїзд причепів загальною масою майже 154 тони.

Новий світовий рекорд здійснив IVECO eDaily з трьома акумуляторними блоками по 37 кВт*г загальним потенціалом 111 кВт*г та електродвигуном потужністю під 188 к.с. (140 кВт) з максимальним крутним моментом 400 Нм. Цей показник схожий за продуктивністю з дизельною версією.

Нагадаємо, електротяговий IVECO eDaily є єдиним легким комерційним фургоном у сегменті LCV з електричним приводом, вантажопідйомність якого 4,6 тони та обсяг вантажного відсіку до 20,3 куб. м, що має таку ж потужність буксирування, що і дизельна версія.

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Щоб це довести, компанія IVECO вирішила встановити новий рекорд: за кермо потужного eDaily сіла найсильніша людина Великобританії Адам Бішоп. На буксирний гак фургона у задньому звісі зачепили канати від автопоїзда загальною масою 153,58 тони.

З вигляду фургон IVECO eDaily маленький, але тяговий потенціал має величезний. Фото: IVECO

Невеличкому електричному фургону довелося тягнути на буксирі масивний тягач IVECO X-Way Strator, що був збудований для перевезення до 150 тонн вантажу. На його низькорамному причепі встановили 50-тонний екскаватор з додатковою робочою навісною атрибутикою.

До напівпричепа канатами прив’язали повністю завантажений 4-вісний самоскид IVECO X-Way 8×4. І на додачу до нього під’єднали ще й масивну аеропортівську пожежну машину.

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Попередньо окремо зважені на високоточних вагових подушках ці всі три згадані транспортні засоби зі спецтехнікою та баластовим вантажем у кузові самоскида і водою в цистерні дали загальний показник у 153,58 тони.

Краще один раз побачити, ніж сто разів почути...

Для тихого старту водій електричного фургона включив стандартний в комплектації eDaily режим «Висока потужність», що забезпечує короткі сплески енергії.

В такому режимі електрофургон легко зрушив з місця й проїхав у режимі буксирування запланований 100-футовий відрізок рульової доріжки аеропорту Блекбуш у графстві Суррей (Великобританія). Це у метричній системі виміру відповідає відстані у 30,48 метра.

Ті самі причепні системи автоїзда для рекорду. Фото: IVECO

Представник Книги рекордів Гіннеса зафіксував це досягнення й видав організаторам відповідний диплом.

Не для відзнаки такі докази робилися, але світовий рекорд – це вже визнання висоих позицій автовиробника. Фото: IVECO