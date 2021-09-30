Компания Farnova Automotive появилась ниоткуда сразу с мегамашиной и сладкими обещаниями цены и сроков производства.

Название марки и имя электрического гиперкара вызывают стойкие ассоциации с Италией, хотя новоявленный производитель базируется в китайском Шеньжене, рядом с Гонконгом. Фирма основана владельцем верфи Farnova Yacht по имени Гэлин Го. Farnova Automotive обещает выпустить 200 электрических гиперкаров по цене от 1,86 млн юаней (7,6 млн гривен, 288 тысяч долларов) и передать первый экземпляр покупателю уже в 2023 году.

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Автокомпания Farnova была основана в 2019 году, имеет соглашение о стратегическом партнерстве с Qiantu Motors, по информации CarNewsChina.

Дебютная модель Qiantu K50 вышла на рынок в 2019 году и некоторое время неплохо продавалась, но сейчас компания переживает не лучшие времена. По неофициальной информации, именно на шасси K50 базируется Farnova Othello, но использует другую технику и имеет собственный дизайн. Так, в K50 было два электромотора общей мощностью в 380 лошадиных сил и 580 ньютон-метров, тогда как силовая установка Farnova Othello производит 1835 лошадиных сил. Аккумулятор шведской фирмы Northvolt на 75 киловатт-часов обеспечивает пробег в 600 километров на полном заряде.

Силовая установка позволяет купе ускоряться с места до 100 км/ч за 1,8 секунды, как утверждает производитель. Такие показатели достижимы для немногих машин в мире, включая Czinger 21C и Aspark Owl, а также давно обещанный Tesla Roadster. Третью сотню на спидометре китайский гиперкар обещает показать уже через 8,5 секунд, после старта с места. Максимальная скорость – 420 километров в час.

Под брендом Franova планируют выпускать пикапы и электрические автобусы. Производитель утверждает, что 12-метровый электрический автобус Fano Lightweight 12M нарисовал бывший дизайнер Lamborghini.

Фото: концепты Farnova / CarNewsChina, Carscoops