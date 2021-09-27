Он называется Nobe 500 и пока что существует только на визуализации, но компания обещает представить настоящую машину в следующем году.

Стартап Nobe из Эстонии, который заявил о себе в 2018 году с трехколесным электрокаром Nobe 100, анонсировал выход своей второй модели в стиле ретро. Nobe 500 – это крошечный пикап с карбоновым шасси и полностью электрическим силовым агрегатом, дебют которого запланирован на лето 2022 года.

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Рельефный капот, хромированная фигурная решетка радиатора, покрышки с белыми боковинами и красиво оформленные передние и задние крылья делают пикап Nobe 500 похожим на волшебный миниатюрный пикап 1950-х годов. Электрокар даже будет иметь деревянные борта багажника. Размеры грузового отсека, грузоподъемность и габариты самого автомобиля пока названы.

Фото: электрический пикап Nobe 500 / Nobe

Снаружи в салоне можно рассмотреть сплошное сиденье, но изображений интерьера производитель пока не обнародовал. Можно предположить, что Nobe 100 поделится с пикапом своим дизайном с аналоговыми инструментами и большим тонким рулем.

Что касается силового агрегата, то пикап, скорее всего, будет иметь силовую установку от трехколесной модели мощностью 92 л. с. Он также может унаследовать тот самый аккумулятор на 25 кВт-ч, который на Nobe 100 обеспечивает 257 км пробега.

Фото: Nobe 100 / Nobe