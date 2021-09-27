Він називається Nobe 500 і поки що існує лише на візуалізації, але компанія обіцяє представити справжню машину наступного року.

Стартап Nobe з Естонії, який заявив про себе у 2018 році з триколісним електрокаром Nobe 100, анонсував вихід своєї другої моделі в стилі ретро. Nobe 500 – це крихітний пікап з карбоновим шасі та повністю електричним силовим агрегатом, дебют якого запланований на літо 2022 року.

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Рельєфний капот, хромована фігурна решітка радіатора, покришки з білими боковинами та гарно оформлені передні й задні крила роблять пікап Nobe 500 схожим на чарівний мініатюрний пікап 1950-х років. Електрокар навіть матиме дерев’яні борти багажника. Розміри вантажного відсіку, вантажність та габарити самого автомобіля поки названі.

Фото: електричний пікап Nobe 500 / Nobe

Зовні у салоні можна роздивитись суцільне сидіння, але зображень інтер’єру виробник поки не оприлюднив. Можна припустити, що Nobe 100 поділиться з пікапом своїм дизайном з аналоговими інструментами та великим тонким кермом.

Що стосується силового агрегату, то пікап, швидше за все, матиме силову установку від триколісної моделі потужністю 92 к.с. Він також може успадкувати той самий акумулятор на 25 кВт-год, який на Nobe 100 забезпечує 257 км пробігу.

Фото: Nobe 100 / Nobe