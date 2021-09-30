Компанія Farnova Automotive з'явилась нізвідки одразу з мегамашиною та солодкими обіцянками ціни та термінів виробництва.

Назва марки та ім’я електричного гіперкара викликають стійкі асоціації з Італією, хоча новоявлений виробник базується у китайському Шеньжені, поруч з Гонконгом. Фірма заснована власником верфі Farnova Yacht, на ім'я Гелін Го. Farnova Automotive обіцяє випустити 200 електричних гіперкарів за ціною від 1,86 млн юанів (7,6 млн гривень, 288 тисяч доларів) та передати перший екземпляр покупцю вже у 2023 році.

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Автокомпанія Farnova була заснована у 2019 році, має угоду про стратегічне партнерство з Qiantu Motors, за інформацією CarNewsChina.

Дебютна модель Qiantu K50 вийшла на ринок у 2019 році та якийсь час непогано продавалась, але зараз компанія переживає не найкращі часи. За неофіційною інформацією, саме на шасі K50 базується Farnova Othello, але використовує іншу техніку та має власний дизайн. Так, у K50 було два електромотори загальною потужністю у 380 кінських сил і 580 ньютон-метрів, тоді як силова установка Farnova Othello продукує 1835 кінських сил. Акумулятор шведської фірми Northvolt на 75 кіловат-годин забезпечує пробіг у 600 кілометрів на повному заряді.

Силова установка дозволяє купе прискорюватись з місця до 100 км/год за 1,8 секунди, як стверджує виробник. Такі показники досяжні для небагатьох машин у світі, включаючи Czinger 21C та Aspark Owl, а також давно обіцяний Tesla Roadster. Третю сотню на спідометрі китайський гіперкар обіцяє показати вже через 8,5 секунд, після старту з місця. Максимальна швидкість – 420 кілометрів на годину.

Під брендом Franova планують випускати пікапи та електричні автобуси. Виробник стверджує, що 12-метровий електричний автобус Fano Lightweight 12M намалював колишній дизайнер Lamborghini.

Фото: концепти Farnova / CarNewsChina, Carscoops