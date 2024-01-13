Эффектный электрический кроссовер с длиннющим названием Lexus Building Wing-Tastic RZ450e F Sport Performance будет иметь очень куцый тираж - всего сто машин.

О тираже Lexus объявил на сравнительно недавнем Токийском автосалоне. Сообщается, что новичок выйдет на рынок в марте. Появились некоторые подробности.

Во-первых, серийная модель выглядит идентично концепту. Новичок пойдет в продажу со стандартной батареей на 71,4 кВт-ч и двумя электродвигателями. Передний электродвигатель обладает мощностью 150 кВт, а задний почти вполовину меньше – 80 кВт.

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Капот похож на меньшие версии RZ, и выполнен в контрастном оттенке глянцевого черного цвета. Однако отличие небольшое все-таки есть – капот имеет пару воздуховодов из углеродного волокна.

Во-вторых, в настройке боков EV есть изменения. Там расширены арки как спереди, так и сзади. Как сообщает carscoops.com, это не обычные расширенные арки, а настоящие аэродинамические крылья из углеродного волокна. Под ними расположены 21-дюймовые алюминиевые колеса Enkei, окрашенные в черный матовый цвет, что выглядит более стильно, чем колеса концепта.

Серийная модель нового электрического кроссовера выглядит практически идентично показанному на Токийском автосалоне концепту и больше напоминает то, что тюнер может сделать после продажи. Фото: Lexus

Lexus также наделил RZ450e F Sport Performance крышей из углеродного волокна. Боковые части крыши окрашены в черный цвет. Немного необычно воспринимается сзади пара фиксированных крыльев из углеродного волокна. Они выглядят так, будто их сняли с SEMA.

Разработчики склонны к тому, что спойлеров много не бывает. И это бросается в глаза. Внешние изменения дополняет новый задний бампер черного цвета с диффузором из углеродного волокна.

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Салон получил несколько особых штрихов. Среди нового - ультразамшевый материал на сиденьях, черно-синяя контрастная строчка, синтетический кожаный руль, приборная панель с синими вставками, накладки на пороги и алюминиевые спортивные педали.

Поскольку тираж ограничен, а желающих будет много, автопроизводитель запустил в магазинах Lexus по всей стране с 12 января 2024 года (пятница) до 19 февраля 2024 года (понедельник) лотерею. Победители в розыгрыше лотереи будут определены не позднее 22 февраля 2024 (четверг). Они получат приглашение от ближайшего дилерского центра по оформлению договора купли-продажи.

Уже озвучен ценник. В Японии Lexus Building Wing-Tastic RZ450e F Sport Performance будет стоить 11 800 000 иен, что в конвертации на украинскую национальную валюту примерно 3 087 340 гривен. О европейских ценах пока ничего не сказано.