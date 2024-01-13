Ефектний електричний кросовер з довжелезною назвою Lexus Building Wing-Tastic RZ450e F Sport Performance матиме дуже куций тираж – всього сто машин.

Про тираж Lexus оголосив на порівняно недавньому Токійському автосалоні. Повідомлено, що новачок вийде на ринок у березні. З'явилися деякі подробиці.

По-перше, серійна модель виглядає ідентично концепту. Новачок піде в продаж зі стандартною батареєю на 71,4 кВт-год і двома електродвигунами. Передній електродвигун має потужністю 150 кВт, а задній майже вполовину менший – 80 кВт.

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Капот схожий до менших версій RZ, його виконано в контрастному відтінку глянцевого чорного кольору. Однак відмінність невеличка все-таки є – капот має пару повітроводів з вуглецевого волокна.

По-друге, в налаштуванні боків EV є зміни. Там розширено арки як спереду, так і ззаду. Як зазначають експерти carscoops.com, це не звичайні розширені арки, а справжні аеродинамічні крила з вуглецевого волокна. Під ними розташовані 21-дюймові алюмінієві колеса Enkei, пофарбовані в чорний матовий колір, що виглядає більш стильно, ніж колеса концепту.

Серійна модель нового електричного кросовера виглядає практично ідентично показаному на Токійському автосалоні концепту і більше нагадує те, що тюнер може зробити після продажу. Фото: Lexus

Lexus також наділив RZ450e F Sport Performance дахом з вуглецевого волокна. Бічні частини даху пофарбовано в чорний колір. Трохи незвично сприймається позаду пара фіксованих крил з вуглецевого волокна. Вони виглядають так, ніби їх зняли з SEMA.

Розробники схильні до того, що спойлерів багато не буває. І це впадає в око. Зовнішні зміни доповнює новий задній бампер чорного кольору з дифузором із вуглецевого волокна.

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Салон отримав кілька особливих штрихів. З-поміж нового — ультразамшевий матеріал на сидіннях, чорно-синій контрастний рядок, синтетичне шкіряне кермо, приладова панель із синіми вставками, накладки на пороги та алюмінієві спортивні педалі.

Оскільки тираж обмежений, а охочих буде багато, то автовиробник запустив у магазинах Lexus по всій країні з 12 січня 2024 року (п’ятниця) до 19 лютого 2024 року (понеділок) лотерею. Переможці в розіграші лотереї будуть визначені не пізніше 22 лютого 2024 року (четвер). Вони отримають запрошення від найближчого дилерського центру на оформлення договору купівлі-продажу.

Вже озвучено цінник. В Японії Lexus Building Wing-Tastic RZ450e F Sport Performance коштуватиме 11 800 000 ієн, що в конвертації на українську національну валюту приблизно 3 087 340 гривень. Про європейські ціни поки нічого не сказано.