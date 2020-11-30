Концепт Renault Megane eVision в "фотошоп" трансформировался в более реалистичный автомобиль и мы можем бросить первый взгляд на совершенно новую модель французского бренда.

В середине октября компания Renault представила Mégane eVision – концепт электрического кроссовера, который, по заявлению производителя, на 95% соответствовал серийному автомобилю. Конвейерный вариант новинки дебютирует ближе к середине 2021 года, а в конце следующего года машина должна появиться в продаже.

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Рендер от Motor1 использует концепт eVision, как основу, но представляет немного более крепкое транспортное средство с большим клиренсом. Смотрится смело, да и пропорции приятные.

Фото: рендер серийной модели электрокара Megane / Motor1

eVision – это полностью электрическая концепция, но новый Megane в дальнейшем будет предлагаться с двигателями внутреннего сгорания. Это означает, что передняя часть нуждается в нескольких настройках, чтобы обеспечить свежий воздух для силовой установки. Например, бамперу нужно несколько воздухозаборников, чтобы направлять поток, но верхняя секция может оставаться закрытой для более чистого вида.

Фото: концепт Renault Megane eVision / Renault

Электрический кроссовер Renault Megane должен унаследовать от концепта силовую установку – электромотор на передней оси мощностью 215 лошадиных сил и 300 Ньютон-метров. Ускорение от 0 до 100 километров в час занимает менее восьми секунд. На одном заряде аккумуляторной батареи на 60 кВт-ч можно будет преодолевать 450 километров.