Концепт Renault Megane eVision у "фотошоп" трансформувався у більш реалістичний автомобіль і ми можемо кинути перший погляд на абсолютно нову модель французького бренду.

У середині жовтня компанія Renault представила Mégane eVision – концепт електричного кросовера, який, за заявою виробника, на 95% відповідав серійному автомобілю. Конвеєрний варіант новинки дебютує ближче до середини 2021 року, а наприкінці наступного року машина повинна з’явитись у продажу.

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Рендер від Motor1 використовує концепт eVision, як основу, але уявляє трохи більш міцний транспортний засіб з більшим кліренсом. Виглядає сміливо, та й пропорції приємні.

Фото: рендер серійної моделі електрокара Megane / Motor1

eVision – це повністю електрична концепція, але новий Megane надалі буде пропонуватися з двигунами внутрішнього згоряння. Це означає, що передня частина потребує декількох налаштувань, щоб забезпечити свіже повітря для силової установки. Наприклад, бамперу потрібно кілька повітрозабірників, щоб спрямовувати потік, але верхня секція може залишатися закритою для більш чистого вигляду.

Фото: концепт Renault Megane eVision / Renault

Електричний кросовер Renault Megane повинен успадкувати від концепта силову установку – електромотор на передній вісі потужністю 215 кінських сил і 300 Ньютон-метрів. Прискорення від 0 до 100 кілометрів на годину займає менше восьми секунд. На одному заряді акумуляторної батареї на 60 кВт-год можна буде долати 450 кілометрів.