В прошлом году вертолет приземлился на крышу Kodiaq, а на этот раз в кадре оказался другой воздушный транспорт и другая модель чешской марки. В новом видео электрический самолет сопоставляется с Enyaq iV.

“Дуэль” происходит между Pipistrel Velis Electro и Skoda Enyaq iV. Идея видео Skoda заключается в том, чтобы показать, что времена меняются, и мобильность без ущерба окружающей среде доступна как на земле, так и в воздухе.

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Enyaq iV является первым специализированным электромобилем компании, а Pipistrel Velis Electro — первым в мире электрическим пассажирским самолетом, сертифицированным EASA – Агентством авиационной безопасности Европейского Союза.

Чешская марка отмечает, что оба электрических транспортных средства дешевле в эксплуатации, по аналоги с обычными моторами, при этом они значительно более тихие и плавные в полете и вождении. Словенский легкий самолет с аккумулятором на 21 кВт*ч и имеет время полета около 45 минут между зарядками, тогда как внедорожник может преодолеть до 532 километра со своим 82-киловаттным аккумулятором.

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31 января Skoda расширит линейку Enyaq iV, добавив версию купе, как дочернюю модель Volkswagen ID.5 s Audi Q4 Sportback E-Tron. После этого на очереди высокопроизводительная 300-сильная версия RS, которая будет соответствовать Volkswagen ID.5 GTX.