Электрический Leapmotor C10 имеет запас хода в 950 километров благодаря ДВС

Как сообщает Carscoops, благодаря внедрению небольшого 1,5-литрового мотора новинка будет сочетать преимущества электромобилей и традиционных автомобилей, предлагая большой запас хода и превосходную топливную эффективность. В частности, Leapmotor утверждает, что небольшая батарея емкостью 28,4 кВт-ч способна обеспечить запас хода до 145 километров на электрической тяге.

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В то же время в сочетании с ДВС автомобиль сможет преодолеть до 950 километров. Компания не вдавалась в подробности, однако рассказала, что кроссовер работает в основном как электромобиль. Когда заряд батареи становится низким, двигатель внутреннего сгорания активируется, чтобы производить электроэнергию и заряжать батарею.

В комбинированном режиме модель имеет показатель потребления топлива 0,4 л/100 км и выбросов CO2 10 г/км. К слову, быстрое зарядное устройство может обеспечить запас хода в 72,5 км за 18 минут. Экстерьер и интерьер модели полностью идентичны электрической версии и отличаются минималистичным стилем.

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Покупатели C10 найдут передние сиденья с электроприводом, беспроводное зарядное устройство для смартфона, панорамную крышу, аудиосистему с 12 динамиками и 14,6-дюймовую информационно-развлекательную систему. Кроме того, флагманский вариант оснащения также предлагает подогрев и вентиляцию передних сидений, систему наружного освещения, электропривод багажника и 20-дюймовые колеса.