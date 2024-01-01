Електричний Leapmotor C10 має запас ходу в 950 кілометрів завдяки ДВЗ

Як повідомляє Carscoops, завдяки впровадженню невеликого 1,5-літрового мотора новинка поєднуватиме переваги електромобілів і традиційних автомобілів, пропонуючи великий запас ходу та чудову паливну ефективність. Зокрема, Leapmotor стверджує, що невелика батарея ємністю 28,4 кВт-год здатна забезпечити запас ходу до 145 кілометрів на електричні тязі.

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Водночас у поєднанні з ДВЗ автівка зможе подолати до 950 кілометрів. Компанія не вдавалась в подробиці, проте розповіла, що кросовер працює в основному як електромобіль. Коли заряд батареї стає низьким, двигун внутрішнього згоряння активується, щоб виробляти електроенергію та заряджати батарею.

У комбінованому режимі модель має показник споживання палива 0,4 л/100 км і викидів CO2 10 г/км. До слова, швидкий зарядний пристрій може забезпечити запас ходу в 72,5 км за 18 хвилин. Екстер’єр та інтер’єр моделі повністю ідентичні електричній версії й відрізняються мінімалістичним стилем.

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Покупці C10 знайдуть передні сидіння з електроприводом, бездротовий зарядний пристрій для смартфона, панорамний дах, аудіосистему з 12 динаміками та 14,6-дюймову інформаційно-розважальну систему. Крім того, флагманський варіант оснащення також пропонує підігрів і вентиляцію передніх сидінь, систему зовнішнього освітлення, електропривід багажника й 20-дюймові колеса.