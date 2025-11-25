Электрический Mercedes-Benz CLA Shooting Brake начинает продаваться в Европе

Новый CLA уже успел хорошо заявить о себе: в Европе на него огромный спрос, а профильные издания отмечают комфорт, феноменальную дальность хода и новую, очень “живую” мультимедийную систему MBUX. Теперь к линейке присоединилась версия Shooting Brake - тот самый стильный CLA, только с большим пространством и практичностью, которую оценят семьи, активные водители и все, кому часто нужно много багажа.

Версии, цены и запас хода

В начале продаж доступны два электрических исполнения. Базовым стал CLA 250+ Shooting Brake. Это версия, способная проехать до 768 км по циклу WLTP - показатель, который даже для премиум-сегмента выглядит очень убедительно. Ее оценили от 57 тысяч евро в Германии.

Для тех, кто хочет от автомобиля большего, предложили вариант CLA 350 4MATIC. У него два электромотора, полный привод и почти полтонны момента. Стоимость тоже выше - чуть больше 61 тысячи евро. Обе модели работают на одной батарее объемом 85 кВт-ч и базируются на 800-вольтовой архитектуре, что позволяет за каких-то десять минут "залить" в батарею еще более трех сотен километров пробега. Это действительно быстро и очень удобно во время путешествий.

Практичность в стиле Mercedes

Формат Shooting Brake здесь раскрывается полностью. Салон удобно трансформируется благодаря тому, что задний ряд можно сложить трехкомпонентно, а объем багажника при этом вырастает до значительных величин. Кроме большого багажника позади, под капотом есть еще небольшой отсек - как раз для зарядных кабелей или других мелочей. Для тех, кто любит активный отдых, на крыше предусмотрены рейлинги, а версия с полным приводом может тянуть серьезный прицеп - до 1,8 тонны.

Дизайн и фирменный стиль

Новый CLA Shooting Brake выглядит спортивно даже в статичном положении. Длинное заднее остекление, вытянутая крыша, плавный переход в пятую дверь - все это делает силуэт очень узнаваемым. Панорамная крыша здесь не просто элемент комфорта, а целый дизайнерский акцент, который тянется почти от лобового стекла до самого багажника. Спойлер оформлен так, что кажется будто стеклянная поверхность продолжается до заднего стекла - со стороны выглядит действительно эффектно.

Панорамная крыша со "звездным небом"

Этот элемент заслуживает отдельного упоминания, потому что Mercedes превратил его в шоу. Крыша имеет несколько специальных покрытий, защищающих от жары летом и сохраняющих тепло зимой. А еще она может становиться или почти прозрачной, или матовой - в зависимости от настроения водителя. Поверхность разделена на несколько зон, которые переключаются отдельно. Ночью впечатление еще сильнее, ведь в стеклянной поверхности спрятано более сотни светящихся "звезд", которые создают настоящий космический эффект.

Возвращение привычных элементов управления

Интересно, что Mercedes прислушался к водителям и вернул на руль то, чего многим не хватало. Ролик для регулировки громкости и характерную "качельку" для Distronic вернули, сделав управление более интуитивным. Сенсорные панели остались, но теперь имеют четкие тактильные ориентиры, поэтому на ощупь разобраться значительно проще.

Искусственный интеллект, Unity и Google Maps внутри авто

Новая электронная платформа MB.OS делает CLA Shooting Brake значительно "умнее". Автомобиль может получать обновления так же, как смартфон, в режиме over-the-air. Интерфейс нарисован на графическом движке Unity, поэтому анимация и визуальные эффекты выглядят очень современно.

Голосовой помощник теперь работает на комбинации технологий Microsoft и Google, понимает контекст и может поддерживать диалог почти как реальный человек.

Отдельно стоит упомянуть новую навигацию. Она базируется на Google Maps, но адаптирована под электромобиль. Система учитывает температуру, рельеф, трафик, заряд батареи, планирует остановки, а перед зарядкой даже подогревает батарею до оптимальной температуры, чтобы заряд происходил максимально быстро.

Персонализация и дополнительные возможности

CLA Shooting Brake предлагает немало вариантов индивидуализации - от AMG Line и AMG Line Plus до пакета Night и отдельных опций, которые можно добавлять в любой момент. Пассажир может получить собственный экран, а развлекательный пакет позволяет смотреть видео, запускать игры из облака или проводить онлайн-встречи.