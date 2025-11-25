Електричний Mercedes-Benz CLA Shooting Brake починає продаватись у Європі

Новий CLA вже встиг добре заявити про себе: у Європі на нього величезний попит, а профільні видання відзначають комфорт, феноменальну дальність ходу та нову, дуже «живу» мультимедійну систему MBUX. Тепер до лінійки приєдналася версія Shooting Brake — той самий стильний CLA, тільки з більшим простором і практичністю, яку оцінять сім’ї, активні водії та всі, кому часто потрібно багато багажу.

Версії, ціни та запас ходу

На початку продажів доступні два електричні виконання. Базовим став CLA 250+ Shooting Brake. Це версія, що здатна проїхати до 768 км за циклом WLTP — показник, який навіть для преміум-сегмента виглядає дуже переконливо. Її оцінили від 57 тисяч євро у Німеччині.

Для тих, хто хоче від автомобіля більшого, запропонували варіант CLA 350 4MATIC. У нього два електромотори, повний привід та майже півтонни моменту. Вартість теж вища — трохи більше 61 тисячі євро. Обидві моделі працюють на одній батареї об’ємом 85 кВт·год і базуються на 800-вольтовій архітектурі, що дозволяє за якихось десять хвилин «залити» у батарею ще понад три сотні кілометрів пробігу. Це справді швидко й дуже зручно під час подорожей.

Практичність у стилі Mercedes

Формат Shooting Brake тут розкривається повністю. Салон зручно трансформується завдяки тому, що задній ряд можна скласти трикомпонентно, а об'єм багажника при цьому виростає до значних величин. Окрім великого багажника позаду, під капотом є ще невеликий відсік — якраз для зарядних кабелів чи інших дрібниць. Для тих, хто любить активний відпочинок, на даху передбачені рейлінги, а версія з повним приводом може тягнути серйозний причіп — до 1,8 тонни.

Дизайн і фірмовий стиль

Новий CLA Shooting Brake виглядає спортивно навіть у статичному положенні. Довге заднє скління, витягнутий дах, плавний перехід у п’яті двері — все це робить силует дуже впізнаваним. Панорамний дах тут не просто елемент комфорту, а цілий дизайнерський акцент, який тягнеться майже від лобового скла до самого багажника. Спойлер оформлено так, що здається ніби скляна поверхня продовжується аж до заднього скла — з боку виглядає дійсно ефектно.

Панорамний дах із «зоряним небом»

Цей елемент заслуговує на окрему згадку, бо Mercedes перетворив його на шоу. Дах має кілька спеціальних покриттів, що захищають від спеки влітку та зберігають тепло взимку. А ще він може ставати або майже прозорим, або матовим — залежно від настрою водія. Поверхня розділена на кілька зон, які перемикаються окремо. Уночі враження ще сильніше, адже в скляній поверхні сховано понад сотню світних «зірок», які створюють справжній космічний ефект.

Повернення звичних елементів керування

Цікаво, що Mercedes прислухався до водіїв і повернув на кермо те, чого багатьом бракувало. Ролик для регулювання гучності та характерну «гойдалку» для Distronic повернули, зробивши керування інтуїтивнішим. Сенсорні панелі лишилися, але тепер мають чіткі тактильні орієнтири, тож на дотик розібратися значно простіше.

Штучний інтелект, Unity та Google Maps усередині авто

Нова електронна платформа MB.OS робить CLA Shooting Brake значно «розумнішим». Автомобіль може отримувати оновлення так само, як смартфон, у режимі over-the-air. Інтерфейс намальовано на графічному рушії Unity, тож анімація та візуальні ефекти виглядають дуже сучасно.

Голосовий помічник тепер працює на комбінації технологій Microsoft і Google, розуміє контекст та може підтримувати діалог майже як реальна людина.

Окремо варто згадати нову навігацію. Вона базується на Google Maps, але адаптована під електромобіль. Система враховує температуру, рельєф, трафік, заряд батареї, планує зупинки, а перед заряджанням навіть підігріває батарею до оптимальної температури, щоби заряд відбувався максимально швидко.

Персоналізація та додаткові можливості

CLA Shooting Brake пропонує чимало варіантів індивідуалізації — від AMG Line та AMG Line Plus до пакета Night та окремих опцій, які можна додавати в будь-який момент. Пасажир може отримати власний екран, а розважальний пакет дозволяє дивитися відео, запускати ігри з хмари чи проводити онлайн-зустрічі.