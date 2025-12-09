Электрический Nissan Juke дебютирует уже в скором времени: фото

Прототип, покрыт плотным черно-белым камуфляжем, но несмотря на маскировку видно массивные фары, увеличенный центральный воздухозаборник с датчиками, а также изогнутое лобовое стекло, плавно переходящее в угловую крышу, отмечает Carscoops.

Боковой профиль выглядит более динамичным, с поднятой линией окон и компактной задней частью. Ручки передних дверей спрятаны вровень с кузовом, тогда как задние интегрированы в верхнюю часть дверей. Заметны и аэродинамические колеса вместе с массивными порогами.

Задняя часть получила круто наклоненное стекло, большой спойлер и разделенные задние фонари с отдельными указателями поворотов и квадратными стоп-сигналами. Технически новый Juke EV станет тесным родственником последнего Nissan Leaf. Модель базируется на платформе CMF-EV/AmpR Medium, которая предусматривает использование батареи на 52 кВт-ч.

Это позволит обеспечить запас хода WLTP более 436 км - существенный показатель для компактного электрокроссовера. Также вполне вероятно, что Juke получит базовый электродвигатель Leaf на 174 л.с. и 345 Нм, который обеспечивает разгон до сотни примерно за 8,3 секунды и максимальную скорость 161 км/ч.

Хотя компания пока не раскрывает деталей, Nissan ранее подтвердил: серийный электрический Juke запустят в 2026 финансовом году. Производство будет налажено на заводе в британском Сандерленде - на той же линии, где выпускают и электрический Leaf.