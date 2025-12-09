Електричний Nissan Juke дебютує вже незабаром: фото

Прототип, вкритий щільним чорно-білим камуфляжем, але попри маскування видно масивні фари, збільшений центральний повітрозабірник із датчиками, а також вигнуте лобове скло, що плавно переходить у кутовий дах, зазначає Carscoops.

Бічний профіль виглядає більш динамічним, із піднятою лінією вікон та компактною задньою частиною. Ручки передніх дверей сховані врівень із кузовом, тоді як задні інтегровані у верхню частину дверей. Помітні й аеродинамічні колеса разом із масивними порогами.

Задня частина отримала круто нахилене скло, великий спойлер і розділені задні ліхтарі з окремими покажчиками поворотів та квадратними стоп-сигналами. Технічно новий Juke EV стане тісним родичем останнього Nissan Leaf. Модель базується на платформі CMF-EV/AmpR Medium, яка передбачає використання батареї на 52 кВт-год.

Це дозволить забезпечити запас ходу WLTP понад 436 км — суттєвий показник для компактного електрокросовера. Також цілком ймовірно, що Juke отримає базовий електродвигун Leaf на 174 к.с. і 345 Нм, який забезпечує розгін до сотні приблизно за 8,3 секунди та максимальну швидкість 161 км/год.

Хоча компанія поки не розкриває деталей, Nissan раніше підтвердив: серійний електричний Juke запустять у 2026 фінансовому році. Виробництво буде налагоджено на заводі в британському Сандерленді — на тій самій лінії, де випускають і електричний Leaf.