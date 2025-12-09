Новий китайський кросовер Nissan NX8 більш розкішний за європейський X-Trail: фото

Як пише Carscoops, новинка приєднається до седанів N6 і N7 та буде доступна як у повністю електричних, так і в гібридних версіях. Зовні NX8 зберігає дизайн-схему всієї серії: мінімалістичний передок без традиційної решітки радіатора, чисті лінії кузова та характерні світлодіодні денні ходові вогні на всю ширину авто, які розділяють передню оптику та переходять у передні крила.

Читайте також: Плагін-гібридний Nissan N6 дебютував в Китаї за 12 990 доларів

Задні OLED-ліхтарі тягнуться на всю ширину кузова, а сам кузов має стримані, але масивні пропорції з рівно розташованими ручками дверей і широкими плечима. На представлених зображеннях також помітно встановлений на даху LiDAR і повний набір датчиків, що вказує на те, що Nissan готує розширений пакет допомоги водієві нового покоління.

Інтер’єр компанія поки не демонструвала, але очікується, що він матиме таку ж загальну архітектуру, як у моделей N6 і N7, тобто великий сенсорний дисплей, мінімалістичну передню панель і якісні м’які матеріали оздоблення. NX8 запропонують у конфігурації з п’ятьма посадковими місцями. За своїми розмірами Nissan NX8 суттєво перевершує X-Trail/Rogue.

Його довжина становить 4870 мм, ширина — 1920 мм, висота — 1680 мм, а колісна база досягає 2917 мм. Це робить новинку на 222 мм довшою за X-Trail/Rogue та лише на 152 мм коротшою за Pathfinder, водночас колісна база навіть більша за Pathfinder на 17 мм.

Також цікаво: Новий кросовер Nissan насправді є десятирічним автомобілем в "привабливій обгортці"

Такі габарити мають забезпечити просторий салон, особливо у другому ряду, де NX8 потенційно зможе запропонувати більше місця для ніг, ніж більша модель у лінійці. Технічна частина нового позашляховика також орієнтується на сучасні ринкові тенденції Китаю. NX8 офіційно класифікується як NEV — автомобіль на новій енергії.

Лінійка NEV-моделей Nissan в Китаї

Згідно з даними Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, електрична версія буде доступна у двох варіантах: з одним мотором потужністю 288 або 335 кінських сил. Крім того, у продажу з’явиться версія з подовженим запасом ходу або плагін-гібрид, що використовуватиме 1,5-літровий турбобензиновий двигун потужністю 146 к.с. та електромотор на 262 “конячки”.

Усі модифікації використовуватимуть сучасні LFP-акумуляторні блоки CATL із підтримкою надшвидкої зарядки, однак ємність батарей і запас ходу виробник поки не розкриває. Продажі Nissan NX8 у Китаї стартують у першій половині 2026 року, а точні ціни оголосять ближче до виходу моделі на ринок.

До речі: Оголошено ціни на новий Nissan Leaf

Як і седани N6 та N7, позашляховик планують експортувати в інші регіони, проте поки невідомо, чи охопить це ринки Європи або Австралії. Враховуючи вартість моделей лінійки N — наприклад, ціна N7 у Китаї починається з еквіваленту приблизно 17 тисяч доларів, очікується, що NX8 також залишатиметься у дуже конкурентному ціновому сегменті.