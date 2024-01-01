Электрический тягач Volvo FH получил запас хода 600 километров

Правда, этот магистральный тягач с электрической осью Volvo Trucks официально запустит в продажи и начнет принимать заказы только во втором квартале 2026 года. Об новичке говорится в официальном сообщении шведского производителя.

Однако интерес к магистральнику для дальних перевозок решено подогреть уже сейчас. Производитель раскрывает изображения и дополнительные детали о новом электрическом грузовике, а будущие клиенты даже могут подписать письмо о намерениях по приобретению нового грузовика.

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"Это настоящий прорыв в сфере транспорта с нулевым уровнем выбросов. Теперь транспортные компании могут преодолевать действительно большие расстояния с помощью электрических грузовиков, не жертвуя производительностью. Сверхбыстрая зарядка и высокая грузоподъемность делают это решение очень конкурентоспособным", – говорит президент Volvo Trucks Роджер Альм.

Фото: Volvo Trucks

Зарядка аккумуляторов в новом дальнобойном Volvo FH Aero Electric будет происходить быстрее, поскольку новый электрический грузовик адаптирован к новому стандарту MCS (Megawatt Charging System). Зарядка аккумуляторной батареи грузовика (от 20% до 80%) займет примерно 40 минут.

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Такая производительность означает, что это можно сделать в течение законодательно установленного периода отдыха для водителей грузовиков в ЕС, что будет способствовать высокой результативности перевозок. Благодаря быстрой зарядке этот грузовик позволит осуществлять действительно дальние электроперевозки в течение одного дня.

Фото: Volvo Trucks

Новый электрический грузовик может иметь общий вес 48 тонн и грузоподъемность, близкую к обычной дизельной версии. Она стала возможна благодаря дополнительной опорной оси (конфигурация осей 6x2). Это позволяет разместить больше аккумуляторов на борту и обеспечивает преимущества с точки зрения распределения веса, учитывая вес дополнительных аккумуляторов в сочетании с тяжелыми прицепами.

Новый FH Aero Electric может иметь 8 аккумуляторов установленной емкостью 780 кВт-ч. Его будут производить со стандартной кабиной.