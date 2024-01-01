Електричний тягач Volvo FH отримав запас ходу 600 кілометрів

Щоправда, цей магістральний тягач з електричною віссю Volvo Trucks офіційно запустить у продажі та почне приймати замовлення лише у другому кварталі 2026 року. Про новачка йдеться в офіційному повідомленні шведського виробника.

Однак інтерес до магістральника для далеких перевезень вирішено підігріти вже зараз. Виробник розкриває зображення та додаткові деталі про нову електричну вантажівку, а майбутні клієнти навіть можуть підписати лист про наміри щодо придбання нової вантажівки.

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"Це справжній прорив у сфері транспорту з нульовим рівнем викидів. Тепер транспортні компанії можуть долати справді великі відстані за допомогою електричних вантажівок, не жертвуючи продуктивністю. Надшвидка зарядка та висока вантажність роблять це рішення дуже конкурентоспроможним", – каже президент Volvo Trucks Роджер Альм.

Фото: Volvo Trucks

Заряджання акумуляторів у новому далекобійному Volvo FH Aero Electric відбуватиметься швидше, оскільки нова електрична вантажівка адаптована до нового стандарту MCS (Megawatt Charging System). Заряджання акумуляторної батареї вантажівки (від 20% до 80%) триватиме приблизно 40 хвилин.

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Така продуктивність означає, що це можна зробити протягом законодавчо встановленого періоду відпочинку для водіїв вантажівок у ЄС, що сприятиме високій результативності перевезень. Завдяки швидкій зарядці ця вантажівка дозволить здійснювати справді далекі електроперевезення протягом одного дня.

Фото: Volvo Trucks

Нова електрична вантажівка може мати загальну вагу 48 тонн та вантажність, близьку до звичайної дизельної версії. Вона стала можлива завдяки додатковій опорній осі (конфігурація осей 6x2). Це дозволяє розмістити більше акумуляторів на борту та забезпечує переваги з погляду розподілу ваги, враховуючи вагу додаткових акумуляторів у поєднанні з важкими причепами.

Новий FH Aero Electric може мати 8 акумуляторів встановленою місткістю 780 кВт·год. Його вироблятимуть зі стандартною кабіною.