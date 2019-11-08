Презентация автомобиля состоится 19 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе, а на рынке новый электрокар должен появиться в 2021 году.

Volkswagen подчеркивает, что ID Space Vizzion будет не обычным универсалом, пусть и аккумуляторным, а чем-то принципиально новым. С привкусом SUV.

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Немецкий автопроизводитель в очередной тизерной кампании проявил небывалую щедрость, обнародовав сразу несколько изображений ID Space Vizzion, причем и изнутри тоже. Вживую концепт можно будет увидеть в Лос-Анджелесе. Электрический кросс-универсал станет седьмой моделью в линейке ID, которая уже включает ID, ID Crozz, ID Buzz, ID Vizzion, ID Buggy и ID Roomzz.

“Раньше с нашим семейством ID мы демонстрировали электромобили для существующих категорий. А с помощью ID Space Vizzion мы создаем новый сегмент”, – заявил шеф-дизайнер Volkswagen Клаус Бишофф.

Электрокар будет представлять собой промежуточное звено между универсалом и кроссовером. Утверждается, что и техническое оснащение ID Space Vizzion обеспечит ему автономный пробег до 590 км.

Фото: официальные эскизы Volkswagen ID Space Vizzion / Volkswagen

Салон, показанный на эскизах, отличается минималистичным дизайном с огромным дисплеем в центре передней консоли и небольшой панелью приборов. Больше деталей получим 19 ноября.

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