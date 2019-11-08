Презентація автомобіля відбудеться 19 листопада на автосалоні в Лос-Анджелесі, а на ринку новий електрокар повинен з'явитись у 2021 році.

Volkswagen наголошує, що ID Space Vizzion буде не звичайним універсалом, нехай і акумуляторним, а чимось принципово новим. З присмаком SUV.

Дивіться також: Lynk & Co демонструє свою четверту модель під номером п'ять

Німецький автовиробник у черговій тізерній кампанії проявив небувалу щедрість, оприлюднивши одразу кілька зображень ID Space Vizzion, причому і зсередини також. Вживу концепт можна буде побачити в Лос-Анджелесі. Електричний крос-універсал стане сьомою моделлю в лінійці ID, яка вже включає ID, ID Crozz, ID Buzz, ID Vizzion, ID Buggy та ID Roomzz.

“Раніше з нашим сімейством ID ми демонстрували електромобілі для існуючих категорій. А за допомогою ID Space Vizzion ми створюємо новий сегмент”, – заявив шеф-дизайнер Volkswagen Клаус Бішофф.

Електрокар являтиме собою проміжну ланку між універсалом і кросовером. Стверджується, що і технічне оснащення ID Space Vizzion забезпечить йому автономний пробіг до 590 км.

Фото: офіційні ескізи Volkswagen ID Space Vizzion / Volkswagen

Салон, показаний на ескізах, відрізняє мінімалістичний дизайн з величезним дисплеєм у центрі передньої консолі та крихітною панеллю приладів. Більше деталей отримаємо 19 листопада.

Також цікаво: Американська компанія показала електричні пікапи швидше, ніж Tesla