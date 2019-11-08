Купеобразный кроссовер получил индекс 05, хотя в линейке марки станет четвертой моделью, поскольку цифра "4" имеет слишком сложное символичное значение для китайских покупателей.

Марка Lynk & Co, которая принадлежит Geely и Volvo, распространила первые официальные изображения новинки с индексом 05. Стильное кросс-купе вскоре присоединится к моделям 01,02 и 03, которые уже продаются.

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Lynk & Co 05 получил радиаторную решетку, выполненную в новом стиле, дефлекторы на задних стойках, а его задние фонари больше напоминают нынешние Volvo, чем те, что имеют остальные модели марки. Главные же черты передней оптики новинки – двухэтажная архитектура и светодиодные вертикальные полосы – такие же, как и у других автомобилей Lynk & Co.

Габариты новой модели и некоторые характеристики уже известны китайским СМИ. Кросс-купе имеет длину 4592 мм, ширину 1879 мм и высоту 1628 мм, а расстояние между осями – 2734 мм.

Фото: Lynk & Co 05 / Diandong

Также сообщается, что новинку предложат с двумя силовыми агрегатами. Первый – турбодизель Volvo Drive-E Series 2.0TD с отдачей в 255 л.с., привязанный к 8-позиционному автомату Aisin. Второй – плагин-гибрид на основе полуторалитрового турбомотора мощностью в 180 сил и 80-сильным электромотором. Запас хода в 79 километров в чистой электротяге обеспечат три блока литий-ионных аккумуляторов.



Фото: шпионский снимок Lynk & Co 05 / Diandong

Ожидается, что цены на базовую версию новинки будут начинаться от 250-300 тысяч юаней – это около 36-43 тысяч долларов. Рыночный дебют Lynk & Co 05 должен состояться в первой половине следующего года.

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