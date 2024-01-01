Электрический Volvo ES90 будет иметь запас хода в 700 километров

Шведский автопроизводитель поделился новыми тизерными фото будущего электрического ES90. На фото изображено нетрадиционное расположение фонарей и классический силуэт. Также автомобиль будет иметь дополнительные светодиоды по бокам заднего стекла, которые будут дублировать стоп-сигналы.

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Новинка будет иметь 800-вольтовую архитектуру, что обеспечит лучший показатель скорости зарядки и запаса хода среди всего модельного ряда электромобилей бренда. Компания говорит, что седан сможет преодолеть до 700 км на одном заряде, тогда как с 10 до 80% батарею можно будет зарядить всего за 20 минут.

Показатели мощности не раскрывают, но шведский автопроизводитель отметил, что электромоторы будут существенно легче тех, что используются в текущих моделях. ES90 построен на архитектуре SPA2, которая уже используется в EX90, хотя новая платформа SPA3 дебютирует с EX60 в 2026 году.

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Электрический седан станет первым Volvo, который будет иметь двойной накопитель Nvidia Drive AGX Orin, что обеспечивает самую высокую вычислительную мощность ядра в линейке бренда. Эта конфигурация также будет представлена в EX90, а существующие клиенты получат бесплатное обновление.

Данная система будет поддерживать функции активной безопасности с помощью датчиков на основе ИИ. Также седан будет иметь LiDar, пять радаров, двенадцать ультразвуковых датчиков и восемь камер. Информационно-развлекательная система будет поддерживать обновления по воздуху.