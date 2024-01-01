Електричний Volvo ES90 матиме запас ходу в 700 кілометрів

Шведський автовиробник поділився новими тизерними фото майбутнього електричного ES90. На фото зображено нетрадиційне розташування ліхтарів та класичний силует. Також автівка матиме додаткові світлодіоди з боків заднього скла, що будуть дублювати стоп-сигнали.

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Новинка матиме 800-вольтову архітектуру, що забезпечить найкращий показник швидкості зарядки та запасу ходу серед усього модельного ряду електромобілів бренду. Компанія каже, що седан зможе подолати до 700 км на одному заряді, тоді як з 10 до 80% батарею можна буде зарядити всього за 20 хвилин.

Показники потужності не розкривають, але шведський автовиробник зазначив, що електромотори будуть суттєво легшими за ті, що використовуються в поточних моделях. ES90 побудовано на архітектурі SPA2, яка вже використовується в EX90, хоча нова платформа SPA3 дебютує з EX60 у 2026 році.

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Електричний седан стане першим Volvo, який матиме подвійний накопичувач Nvidia Drive AGX Orin, що забезпечує найвищу обчислювальну потужність ядра в лінійці бренду. Цю конфігурацію також буде представлено в EX90, а існуючі клієнти отримають безкоштовне оновлення.

Дана система підтримуватиме функції активної безпеки за допомогою датчиків на основі ШІ. Також седан матиме LiDar, п’ять радарів, дванадцять ультразвукових датчиків та вісім камер. Інформаційно-розважальна система підтримуватиме оновлення по повітрю.