Электрический VW ID7 проехал на одном заряде почти 800 километров

За рулем нового полностью электрического ID.7 Pro S команда Volkswagen Team Switzerland во главе с руководителем проекта Феликсом Эгольфом, экспертом по дальнобойным вождениям на электромобилях, успешно преодолела всего 794 километра на одном заряде батареи. На это ушло 15 часов 42 минуты.

Это значительно превысило максимальный диапазон WLTP модели, который составляет 709 километров. Электромобиль ездил по дорогам общего пользования и в обычном транспортном потоке в течение всего дневного путешествия.

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Автомобиль ездил примерно 81-километровым маршрутом в районе Цуг к югу от Цюриха. Профиль маршрута соответствовал повседневной езде и включал улицы, участки автомагистралей и промежуточные дороги с холмистыми переходами. Восемь разных водителей преодолели всего 794 километра за два дня подряд только на одном заряде аккумулятора.

Среднее потребление составило чрезвычайно низкие 10,3 кВт/ч/100 км. Для сравнения, самое низкое значение WLTP модели составляет 13,6. В пересчете на дизель достигнутое среднее потребление соответствует примерно 1,1 литра на 100 км.

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Диапазон 794 км был преодолен со средней скоростью 51 км/ч. Оставшаяся дальность составляла два километра. Еще одна интересная деталь: авто было с дополнительным оборудованием ID.7 Pro S. Согласно расчетам WLTP, такой автомобиль с внешним пакетом и тепловым насосом достигает диапазона WLTP 700 км.

Чрезвычайно энергоэффективное вождение – это “конек” Феликса Эгольфа, он так называемый гипермиллер. В 2020 и 2021 годах швейцарский пилот совершил две рекордные поездки на ID.3: однажды он значительно превысил теоретический запас хода ID.3, преодолев 531 км. Во время второй попытки установить рекорд с большей батареей ID.3 Pro S проехал всего 602 км на одном заряде – через 15 альпийских перевалов и на высоте 13 000 метров.

ID.7 Pro S – чемпион по эффективности в модельном ряду. Благодаря новому эффективному приводу и улучшенной аэродинамике (коэффициент лобового сопротивления 0,23 в зависимости от комплектации) ID.7 Pro S очень экономичен на дороге. В зависимости от дополнительного оборудования, смешанное потребление WLTP составляет от 16,2 до 13,6 кВт-ч/100 км для ID.7 Pro S. С оптимальным оборудованием запас хода WLTP составляет до 709 км.

Кстати ID.7 уже сравнивали в Украине с другими ID-шками

Время зарядки короткое: за 10 минут – время, необходимое для перерыва на кофе – энергия для примерно 244 км протекает в батарею при мощности зарядки 200 кВт; примерно через 26 минут он снова заряжается с 10 до 80 процентов.