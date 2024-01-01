Електричний VW ID.7 проїхав на одному заряді майже 800 кілометрів

За кермом нового повністю електричного ID.7 Pro S команда Volkswagen Team Switzerland на чолі з керівником проекту Феліксом Егольфом, експертом з далекобійних водінь на електромобілів, успішно подолала загалом 794 кілометри на одному заряді батареї. На це пішло 15 годин 42 хвилини.

Це значно перевищило максимальний діапазон WLTP моделі, який становить 709 кілометрів. Електромобіль їздив дорогами загального користування та у звичайному транспортному потоці протягом усієї денної подорожі.

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Автомобіль їздив приблизно 81-кілометровим маршрутом в районі Цуг на південь від Цюріха. Профіль маршруту відповідав повсякденній їзді та включав вулиці, ділянки автомагістралей та проміжні дороги з горбистими переходами. Вісім різних водіїв подолали загалом 794 кілометри за два дні поспіль лише на одному заряді акумулятора.

Середнє споживання склало надзвичайно низькі 10,3 кВт/год/100 км. Для порівняння, найнижче значення WLTP моделі становить 13,6. У перерахунку на дизель досягнуте середнє споживання відповідає приблизно 1,1 літра на 100 км.

Видимість з автомобіля – одна з головних передумов безпечного водіння. За чисте скло відповідають щітки склоочисника. Щітки Bosch – одні з найпопулярніших на ринку, і недарма. Адже вони випускаються практично для усіх автомобілів, до того ж можна вибрати з кількох моделей – за ціною та рівнем технологічності. Рекламна інформація

Діапазон 794 км було подолано з середньою швидкістю 51 км/год. Дальність, що залишилася, становила два кілометри. Ще одна цікава деталь: авто було з додатковим обладнанням ID.7 Pro S. Згідно з розрахунками WLTP, такий автомобіль із зовнішнім пакетом і тепловим насосом досягає діапазону WLTP 700 км.

Надзвичайно енергоефективне водіння – це “коник” Фелікса Егольфа, він так званий гіпермілер. У 2020 та 2021 роках швейцарський пілот здійснив дві рекордні поїздки на ID.3: одного разу він значно перевищив теоретичний запас ходу ID.3, подолавши 531 км. Під час другої спроби встановити рекорд із більшою батареєю ID.3 Pro S проїхав загалом 602 км на одному заряді – через 15 альпійських перевалів і на висоті 13 000 метрів.

ID.7 Pro S – чемпіон за ефективністю в модельному ряду. Завдяки новому ефективному приводу та покращеній аеродинаміці (коефіцієнт лобового опору 0,23 залежно від комплектації) ID.7 Pro S дуже економічний на дорозі. Залежно від додаткового обладнання, змішане споживання WLTP становить від 16,2 до 13,6 кВт-год/100 км для ID.7 Pro S. З найоптимальнішим обладнанням запас ходу WLTP становить до 709 км.

До речі ID.7 вже порівнювали в Україні з іншими ID-шками

Час заряджання короткий: за 10 хвилин – час, необхідний для перерви на каву – енергія для приблизно 244 км протікає в батарею при потужності зарядки 200 кВт; приблизно через 26 хвилин він знову заряджається з 10 до 80 відсотків.