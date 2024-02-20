Електричний універсал отримав багажне відділення, схоже за об’ємом на VW Passat B9, і як наслідок – новий зовнішній вигляд порівняно з фастбеком ID.7

Volkswagen ID.7 Tourer фактично став електричним аналогом звичайного Passat B9, який компанія Volkswagen презентувала минулого року. Електричний універсал має багажник об’ємом 605 літрів та 1714 літрів зі складеними сидіннями заднього ряду.

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ID.7 Tourer пропонуватиметься з батареєю на 86 кВт-год з підтримкою швидкої зарядки до 200 кВт, що дозволить зарядити батарею з 10 до 80 відсотків значно менше ніж за 30 хвилин. Volkswagen також заявив про 685 кілометрів запасу ходу за циклом WLTP.

Седан ID.7 можна придбати з двома акумуляторами на вибір: базову, потужністю 77 кВт /год, швидкість зарядки якої постійним струмом становить 175 кВт, та топовий варіант - на 86 кВт/год. ID.7 Tourer також збереже цей вибір. Електричний універсал матиме потужність 282 кінських сил та 550 Нм крутного моменту на задньому приводі.

Салон автомобіля також має спільні риси з VW Passat B9. Volkswagen ID.7 Tourer має такий самий 15-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи з вбудованим штучним інтелектом ChatGPT, включаючи проєкційний дисплей доповненої реальності (AR), який є стандартною опцією.

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Також авто обладнане панорамним дахом, шари скла якого можна електронно перемикати між непрозорими та прозорими, сидіннями з опцією точкового масажу та автоматичним кондиціонером.