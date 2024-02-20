Электрический универсал получил меньшее багажное отделение, похожее по объему на VW Passat B9, и как следствие - новый внешний вид по сравнению с фастбэком ID.7

Volkswagen ID.7 Tourer фактически стал электрическим аналогом обычного Passat B9, который компания Volkswagen представила в прошлом году. Электрический универсал имеет багажник объемом 605 литров и 1714 литров со сложенными сиденьями заднего ряда.

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ID.7 Tourer будет предлагаться с батареей на 86 кВт-ч с поддержкой быстрой зарядки до 200 кВт, что позволит зарядить батарею с 10 до 80 процентов значительно меньше чем за 30 минут. Volkswagen также заявил о 685 километров запаса хода по циклу WLTP.

Седан ID.7 можно приобрести с двумя аккумуляторами на выбор: базовую, мощностью 77 кВт/ч, скорость зарядки которой постоянным током составляет 175 кВт, и топовый вариант - на 86 кВт/ч. ID.7 Tourer также сохранит этот выбор. Электрический универсал будет иметь мощность 282 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента на заднем приводе.

Салон автомобиля также имеет общие черты с VW Passat B9. Volkswagen ID.7 Tourer имеет такой же 15-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы со встроенным искусственным интеллектом ChatGPT, включая проекционный дисплей дополненной реальности (AR), который является стандартной опцией.

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Также авто оборудовано панорамной крышей, слои стекла которой можно электронно переключать между непрозрачными и прозрачными, сиденьями с опцией точечного массажа и автоматическим кондиционером.