Электрический Wuling Sunshine от GM получил очень низкую цену и привлекательное оснащение

Как сообщает Carscoops, новинка является последним дополнением к семейству легких коммерческих автомобилей Wuling Sunshine,, которое было запущено в 2002 году. К слову, с тех пор было продано более 5,3 миллиона единиц этих авто.

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Дизайн Sunshine EV вдохновлен японскими кей-карами и отличается небольшими колесами с высоким квадратным кузовом, имеющим задние раздвижные двери и большое багажное отделение объемом 527 литров. При необходимости его можно увеличить до 1117 литров, если сложить второй ряд сидений.

Габаритные размеры электромобиля составляют 3685 мм в длину, 1530 мм в ширину и 1750 мм в высоту с колесной базой в 2600 миллиметров. Интерьер выглядит достаточно просто, поскольку он ориентирован на практичность. Например, инженеры Wuling добавили 20 расширяемых зон и несколько монтажных отверстий внутри салона, что позволяет трансформировать его в соответствии с потребностями владельца.

Совместимые аксессуары включают складные столики, держатели для чашек, держатели для мобильных телефонов, отделения для хранения, стойки для размещения и тому подобное. Компания говорит, что Sunshine EV можно будет превратить в своеобразные передвижные магазины или мастерские.

Электромобиль имеет электромотор на 40 л.с., чего достаточно, чтобы минивэн имел максимальную скорость всего в 100 км/ч. Данных о запасе хода автомобиля, который обеспечивает батарея на 17,1 кВт-ч, пока нет. Сообщается, что электромобиль может быть доступен с большей батареей на 26,5 кВт-ч от CATL.

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Ожидается, что Wuling Sunshine EV будет представлен в Китае в начале 2025 года. Компания еще не объявила стоимость автомобиля, но CarNewsChina предполагает, что она может начинаться примерно с 50 000 иен (6 900 долларов).