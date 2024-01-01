Електричний Wuling Sunshine від GM отримав дуже низьку ціну та привабливе оснащення

Як повідомляє Carscoops, новинка є останнім доповненням до сімейства легких комерційних автомобілів Wuling Sunshine, що була запущена у 2002 році. До слова, відтоді було продано понад 5,3 мільйона одиниць цих авто.

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Дизайн Sunshine EV натхненний японськими кей-карами й відрізняється невеликими колесами з високим квадратним кузовом, що має задні розсувні двері й велике багажне відділення об’ємом 527 літрів. За потреби його можна збільшити до 1117 літрів, якщо скласти другий ряд сидінь.

Габаритні розміри електромобіля становлять 3685 мм у довжину, 1530 мм у ширину та 1750 мм у висоту з колісною базою у 2600 міліметрів. Інтер’єр виглядає досить просто, оскільки він орієнтований на практичність. Наприклад, інженери Wuling додали 20 розширюваних зон і кілька монтажних отворів всередині салону, що дозволяє трансформувати його відповідно до потреб власника.

Сумісні аксесуари включають складані столики, тримачі для чашок, тримачі для мобільних телефонів, відділення для зберігання, стійки для розміщення тощо. Компанія каже, що Sunshine EV можна буде перетворити на своєрідні пересувні магазини або майстерні.

Електромобіль має електромотор на 40 к.с., чого достатньо, аби мінівен мав максимальну швидкість всього в 100 км/год. Даних про запас ходу автівки, який забезпечує батарея на 17,1 кВт-год, наразі немає. Повідомляється, що електромобіль може бути доступний з більшою батареєю на 26,5 кВт-год від CATL.

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Очікується, що Wuling Sunshine EV буде представлений у Китаї на початку 2025 року. Компанія ще не оголосила вартість автомобіля, але CarNewsChina припускає, що вона може починатися приблизно з 50 000 ієн (6 900 доларів).