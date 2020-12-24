Пикап Rivian R1T стал источником питания для праздничной иллюминации.

Экспозиция была установлена ​​в центре Тимбер Пуэнт неподалеку от завода Rivian в Нормале, штат Иллинойс.

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Завод Rivian в Нормале раньше, до января 2017 года, принадлежал Mitsubishi. С такими мощными инвесторами, как Ford и Amazon, компания Rivian быстро расстроилась и уже с лета 2021 года начнет поставлять свои инновационные электрокары покупателям. Пикап предлагается в трех конфигурациях с начальной ценой в 67 500 долларов.

Каждый R1T имеет на борту четыре розетки на 110 вольт (версия для США), а также три меньших цилиндрических розетки на 12 В. Пикап, как и родственный внедорожник оснащается аккумулятором на 105, 135 или 180 кВт-час. Самый крупный обеспечивает автономный пробег на одном заряде более 640 километров. В самом мощном исполнении пикап имеет производительность в 750 лошадиных сил и способен ускоряться с места до 100 км/ч за 3 секунды.