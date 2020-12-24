Пікап Rivian R1T став джерелом живлення для святкової ілюмінації.

Експозиція була встановлена у центрі Тімбер Пуент неподалік від заводу Rivian в Нормалі, штат Іллінойс.

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Завод Rivian в Нормалі раніше, до січня 2017 року, належав Mitsubishi. З такими потужними інвесторами, як Ford та Amazon, компанія Rivian швидко розбудувалась та вже з літа 2021 року почне поставляти свої інноваційні електрокари покупцям. Пікап пропонується у трьох конфігураціях з початковою ціною у 67 500 доларів.

Кожен R1T має на борту чотири розетки на 110 вольт (версія для США), а також три менших циліндричних розетки на 12 В. Пікап, як і споріднений позашляховик, оснащується акумулятором на 105, 135 або 180 кВт-год. Найбільший забезпечує автономний пробіг на одному заряді більше 640 кілометрів. У найпотужнішому виконанні пікап має продуктивність у 750 кінських сил і здатен прискорюватись з місця до 100 км/год за 3 секунди.