"Хороший кот" или "Красивый котик" оснащен одним электромотором на 143 силы и способен преодолевать на одном заряде до 500 километров.

ORA – это суббренд компании Great Wall, под которым выпускаются исключительно электрокары. Очередная новинка марки оказалась крошечным хэтчбеком премиум-класса с необычным названием и выдающимися характеристиками.

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Good Cat имеет очень дружественный дизайн, в котором ощущается влияние популярных европейских компактов – Volkswagen Beetle, Fiat 500, Mini Cooper и Porsche 911.

Фото: ORA Good Cat / Carscoops

По данным Car News China, “Хороший кот” имеет длину 4235 мм, ширину 1825 мм, высоту 1596 мм и колесную базу 2650 мм. Двухцветная схема кузова электрокара повторяется внутри, в интерьере используется экокожа.

Задняя часть Good Cat особенно интересна, поскольку вместо традиционных задних фонарей она имеет встроенную в заднее стекло световую панель, а также два тонких горизонтальных фонаря/отражателя на бампере.



Мощность ORA Good Cat обеспечивает электродвигатель на передней оси, продуцирующий 143 л. с. и крутящий момент в 210 Нм. Сообщается, что пробег электрокара на одном заряде составляет 501 км по замерам NEDC. Новинка появится в продаже в Китае 25 сентября.

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